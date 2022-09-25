"Атлетико" готов продать Облака в "Манчестер Юнайтед"

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"Атлетико" готов продать Облака в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Яна Облака/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" близок к приобретению вратаря "Атлетико" и сборной Словении Яна Облака, сообщает Mirror.

По сведениям источника, испанский клуб готов продать голкипера в зимнее трансферное окно, иначе следующим летом он может уйти бесплатно. 

В нынешнем сезоне 29-летний Облак провел за "Атлетико" шесть матчей и пропустил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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