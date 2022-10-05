"Атлетико" договорился о выкупе Гризманна у "Барселоны": названа сумма трансфера
Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен
"Атлетико" договорился о выкупе у "Барселоны" французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает Marca.
По сведениям источника, мадридский клуб заплатит за футболиста 20 миллионов евро плюс еще два миллиона в виде бонусов. Изначально по условиям арендного договора француза "Атлетико" должен был выкупить трансфер форварда за 40 миллионов евро. Но "матрасники" стали выпускать игрока на поле после 60-й минуты, чтобы опция выкупа не стала обязательной. В итоге каталонцы были вынуждены пойти на уступки.
В нынешнем сезоне 31-летний Гризманн провел за "Атлетико" 10 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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"Атлетико" договорился о выкупе Гризманна у "Барселоны": названа сумма трансфера
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14