"Атлетико" договорился о выкупе Гризманна у "Барселоны": названа сумма трансфера

Теги атлетико мадридбарселонаантуан гризманн

"Атлетико" договорился о выкупе Гризманна у "Барселоны": названа сумма трансфера

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

"Атлетико" договорился о выкупе у "Барселоны" французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает Marca.

По сведениям источника, мадридский клуб заплатит за футболиста 20 миллионов евро плюс еще два миллиона в виде бонусов. Изначально по условиям арендного договора француза "Атлетико" должен был выкупить трансфер форварда за 40 миллионов евро. Но "матрасники" стали выпускать игрока на поле после 60-й минуты, чтобы опция выкупа не стала обязательной. В итоге каталонцы были вынуждены пойти на уступки.

В нынешнем сезоне 31-летний Гризманн провел за "Атлетико" 10 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Барселона" теряет основного хавбека. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 5 октября

Главные новости дня: 5 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов