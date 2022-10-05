"Атлетико" договорился о выкупе Гризманна у "Барселоны": названа сумма трансфера

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

"Атлетико" договорился о выкупе у "Барселоны" французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает Marca.

По сведениям источника, мадридский клуб заплатит за футболиста 20 миллионов евро плюс еще два миллиона в виде бонусов. Изначально по условиям арендного договора француза "Атлетико" должен был выкупить трансфер форварда за 40 миллионов евро. Но "матрасники" стали выпускать игрока на поле после 60-й минуты, чтобы опция выкупа не стала обязательной. В итоге каталонцы были вынуждены пойти на уступки.

В нынешнем сезоне 31-летний Гризманн провел за "Атлетико" 10 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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