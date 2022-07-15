"Атлетико" близок к покупке аргентинца из "Удинезе"

Фото: твиттер Науэля Молины/Автор неизвестен

"Атлетико" близок к покупке полузащитниика "Удинезе" и сборной Аргентины Науэля Молины, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, сумма трансфера может составить 25-30 миллионов евро. Мадридский клуб уже согласовал с игроком условия пятилетнего контракта.

В прошлом сезоне 24-летний Молина провел за "Удинезе" 37 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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