"Атлетик" упустил победу над аутсайдером Ла Лиги

Фото: твиттер "Хетафе"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Хетафе" и "Атлетик" сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Иньяки Уильямс, но в середине первого тайма равновесие восстановил Карлес Аленья. В середине второго тайма гостей вновь вывел вперед Рауль Гарсия, но затем хозяев от поражения спас Мунир Эль-Хаддади.

"Атлетик", набрав 18 очков, остался на шестом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Хетафе" с 9 очками поднялся на 15-ю позицию.

"Хетафе" – "Атлетик" - 2:2 (1:1)

Голы: Уильямс, 2 - 0:1, Аленья, 27 - 1:1, Рауль Гарсия, 62 - 1:2, Эль-Хаддади, 76 - 2:2

"Хетафе": Сория, Суарес, Митрович, Джене, Дуарте, Иглесиас (Анхилери, 72), Максимович (Мунир, 73), Аленья (Альгобия, 85), Милья, Унал (Латаса, 90), Майораль (Порту, 85).

"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос (Берчиче, 56), Мартинес, Вивиан, Лекуэ, Эррера (Дани Гарсия, 74), Весга, Сансет (Рауль Гарсия, 56), Муниаин (Беренгер, 55), Уильямс, Уильямс (Саррага, 74).

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