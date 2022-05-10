"Атлетик" проиграл "Гранаде" в матче Ла Лиги

Фото: твиттер "Гранады"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Гранада" на своем поле обыграла "Атлетик" со счетом 1:0.

Победу хозяевам принес гол Алекса Кольядо.

"Гранада", набрав 37 очков, вышла на 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" с 52 очками остался на восьмой позиции.

"Гранада" – "Атлетик" - 1:0 (1:0)

Гол: Кольядо, 35 - 1:0

"Гранада": Луиш Машимиану, Кини, Диас (Херман Санчес, 59), Дуарте, Эскудеро, Гоналон (Этеки, 78), Милья, Кольядо, Пуэртас (Арьяс, 88), Молина, Узуни (Суарес, 78).

"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ (Печа, 58), Мартинес, Вивиан, Берчиче, Дани Гарсия (Весга, 58), Венседор (Саррага, 68), Уильямс (Уильямс, 58), Вильялибре (Рауль Гарсия, 74), Беренгер, Муниаин.

Удаление: Весга (85).

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