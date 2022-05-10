"Атлетик" проиграл "Гранаде" в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Гранады"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Испании "Гранада" на своем поле обыграла "Атлетик" со счетом 1:0.
Победу хозяевам принес гол Алекса Кольядо.
"Гранада", набрав 37 очков, вышла на 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" с 52 очками остался на восьмой позиции.
"Гранада" – "Атлетик" - 1:0 (1:0)
Гол: Кольядо, 35 - 1:0
"Гранада": Луиш Машимиану, Кини, Диас (Херман Санчес, 59), Дуарте, Эскудеро, Гоналон (Этеки, 78), Милья, Кольядо, Пуэртас (Арьяс, 88), Молина, Узуни (Суарес, 78).
"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ (Печа, 58), Мартинес, Вивиан, Берчиче, Дани Гарсия (Весга, 58), Венседор (Саррага, 68), Уильямс (Уильямс, 58), Вильялибре (Рауль Гарсия, 74), Беренгер, Муниаин.
Удаление: Весга (85).
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
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|20
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|20
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14