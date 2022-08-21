"Атлетик" победил "Валенсию" в Ла Лиге

Фото: твиттер "Атлетика"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на своем поле обыграл "Валенсию" со счетом 1:0.

Единственный гол в конце первого тайма забил Алекс Беренгер.

"Атлетик", набрав четыре очка, вышел на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Валенсия" с тремя очками опустилась на девятую позицию.

"Атлетик" – "Валенсия" - 1:0 (1:0)

Гол: Беренгер, 42 - 1:0

"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Йерай Альварес, Вивиан, Берчиче, Весга, Сансет (Венседор, 73), Муниаин (Рауль Гарсия, 73), Уильямс (Морсильо, 90), Беренгер (Саррага, 64), Уильямс (Капа, 90).

"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Фулькье, 75), Габриэл Паулиста, Диакаби, Хесус Васкес (Тони Лато, 62), Гильямон (Маркос Андре, 75), Солер, Муса (Нико Гонсалес, 62), Кастильехо, Лино, Дуро (Макси Гомес, 17).

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