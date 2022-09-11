"Атлетик" одержал разгромную победу в Ла Лиге

Фото: твиттер "Атлетика"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на выезде разгромил "Атлетик" со счетом 4:1.

Победу гостям принесли голы Ойана Сансета, Нико Уильямса и Алекса Беренгера, а также автогол Николаса Меркау. У хозяев отличился Эсекиэль Понсе.

"Атлетик", набрав 10 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" с 1 очком остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Эльче" – "Атлетик" - 1:4 (0:4)

Голы: Меркау, 9 (автогол) - 0:1, Сансет, 14 (с пенальти) - 0:2, Уильямс, 22 - 0:3, Беренгер, 44 - 0:4, Понсе, 59 - 1:4

"Эльче": Бадия, Лирола (Хосан, 66), Бигас, Роко (Дональд, 46), Фернандес Меркау, Маскарель (Понсе, 38), Гумбау (Гути, 72), Кина, Кольядо (Фидель, 46), Милья, Бойе.

"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Мартинес, Вивиан, Лекуэ, Дани Гарсия (Весга, 72), Сансет (Рауль Гарсия, 64), Муниаин (Гурусета, 78), Уильямс (Морсильо, 78), Беренгер, Уильямс (Саррага, 64).

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