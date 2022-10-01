"Атлетик" одержал крупную победу в Ла Лиге
Фото: твиттер "Атлетика"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на своем поле разгромил "Альмерию" со счетом 4:0.
Победу хозяевам принесли голы Иньяки Уильямса, Ойана Сансета, Нико Уильямса и Микеля Весги.
"Атлетик", набрав 16 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Альмерия" с 4 очками осталась на 17-й позиции.
"Атлетик" – "Альмерия" - 4:0 (2:0)
Голы: И. Уильямс, 10 - 1:0, Сансет, 17 - 2:0, Н. Уильямс, 62 - 3:0, Весга, 84 (с пенальти) - 4:0
"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Мартинес, Йерай Альварес (Паредес, 72), Лекуэ, Дани Гарсия (Саррага, 84), Сансет (Эррера, 72), Муниаин (Вильялибре, 79), Уильямс, Беренгер (Весга, 79), Уильямс.
"Альмерия": Фернандо, Мендес, Эли, Бабич, Кайки, Акьеме, Портильо (Баптистао, 59), Робертоне (Пучмаль, 66), Саму Кошта (Эгуарас, 79), Рамазани (Диего Соуза, 46), Лазаро (Эмбарба, 58).
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|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
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|20
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|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|20
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|Сельта Виго
|20
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|Эспаньол
|20
|14