"Атлетик" одержал крупную победу в Ла Лиге
Фото: твиттер "Атлетика"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на выезде разгромил "Кадис" со счетом 4:0.
Победу гостям принесли дубль Горки Гурусеты, голы Иньяки Уильямса и Алекса Беренгера.
"Атлетик", набрав семь очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Кадис" с 0 очков остался на последнем, 20-м месте.
"Кадис" – "Атлетик" - 0:4 (0:1)
Голы: Уильямс, 24 - 0:1, Гурусета, 56 - 0:2, Беренгер, 78 - 0:3, Гурусета, 90 - 0:4
"Кадис": Ледесма, Сальдуа, Эрнандес, Фали Хименес (Виктор Чуст, 46), Эспино (Мабил, 61), Арсамендия, Алехо, Хосе Мари (Сан-Эметерио, 46), Антонио Бланко (Алекс Фернандес, 61), Негредо, Лосано (Лукас Перес, 67).
"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Йерай Альварес, Вивиан, Лекуэ, Весга, Сансет, Муниаин, Уильямс (Гурусета, 54), Беренгер, Уильямс (Рауль Гарсия, 82).
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|М
|О
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14