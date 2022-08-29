"Атлетик" одержал крупную победу в Ла Лиге

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"Атлетик" одержал крупную победу в Ла Лиге

Фото: твиттер "Атлетика"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на выезде разгромил "Кадис" со счетом 4:0.

Победу гостям принесли дубль Горки Гурусеты, голы Иньяки Уильямса и Алекса Беренгера.

"Атлетик", набрав семь очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Кадис" с 0 очков остался на последнем, 20-м месте.

"Кадис" – "Атлетик" - 0:4 (0:1)
Голы: Уильямс, 24 - 0:1, Гурусета, 56 - 0:2, Беренгер, 78 - 0:3, Гурусета, 90 - 0:4

"Кадис": Ледесма, Сальдуа, Эрнандес, Фали Хименес (Виктор Чуст, 46), Эспино (Мабил, 61), Арсамендия, Алехо, Хосе Мари (Сан-Эметерио, 46), Антонио Бланко (Алекс Фернандес, 61), Негредо, Лосано (Лукас Перес, 67).

"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Йерай Альварес, Вивиан, Лекуэ, Весга, Сансет, Муниаин, Уильямс (Гурусета, 54), Беренгер, Уильямс (Рауль Гарсия, 82).

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