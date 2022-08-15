"Атлетик" не сумел победить в 1-м туре Ла Лиги

Теги атлетик бильбаомальорка

"Атлетик" не сумел победить в 1-м туре Ла Лиги

Фото: твиттер "Атлетика"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на своем поле сыграл вничью с "Мальоркой" со счетом 0:0.

"Атлетик" – "Мальорка" - 0:0

"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Йерай Альварес, Вивиан, Берчиче, Весга, Сансет (Саррага, 57), Муниаин (Гурусета, 70), Вильялибре (Рауль Гарсия, 57), Уильямс (Ares Djalo, 86), Беренгер (Уильямс, 70).

"Мальорка": Райкович, Маффео, Раильо, Вальент, Копете, Коста, Ли Кан Ин (Лаго Джуниор, 86), Дани Родригес (Санчес, 65), Гренье (Баба, 83), Батталья, Мурики (Пратс, 87).

Не пропустите: "Реал" с трудом победил "Альмерию". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Симеоне просит "Атлетико" купить Роналду

Симеоне просит "Атлетико" купить Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов