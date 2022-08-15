"Атлетик" не сумел победить в 1-м туре Ла Лиги
Фото: твиттер "Атлетика"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на своем поле сыграл вничью с "Мальоркой" со счетом 0:0.
"Атлетик" – "Мальорка" - 0:0
"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Йерай Альварес, Вивиан, Берчиче, Весга, Сансет (Саррага, 57), Муниаин (Гурусета, 70), Вильялибре (Рауль Гарсия, 57), Уильямс (Ares Djalo, 86), Беренгер (Уильямс, 70).
"Мальорка": Райкович, Маффео, Раильо, Вальент, Копете, Коста, Ли Кан Ин (Лаго Джуниор, 86), Дани Родригес (Санчес, 65), Гренье (Баба, 83), Батталья, Мурики (Пратс, 87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14