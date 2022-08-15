"Атлетик" не сумел победить в 1-м туре Ла Лиги

Фото: твиттер "Атлетика"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на своем поле сыграл вничью с "Мальоркой" со счетом 0:0.

"Атлетик" – "Мальорка" - 0:0

"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Йерай Альварес, Вивиан, Берчиче, Весга, Сансет (Саррага, 57), Муниаин (Гурусета, 70), Вильялибре (Рауль Гарсия, 57), Уильямс (Ares Djalo, 86), Беренгер (Уильямс, 70).

"Мальорка": Райкович, Маффео, Раильо, Вальент, Копете, Коста, Ли Кан Ин (Лаго Джуниор, 86), Дани Родригес (Санчес, 65), Гренье (Баба, 83), Батталья, Мурики (Пратс, 87).

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