"Атлетик" и "Валенсия" не выявили победителя в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Атлетика"/Автор неизвестен
В матче 35-го тура чемпионата Испании "Атлетик" и "Валенсия" сыграли вничью со счетом 0:0.
"Атлетик", набрав 52 очка, вышел на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Валенсия" с 44 очками осталась на 10-й позиции.
"Атлетик" – "Валенсия" - 0:0
"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос (Печа, 83), Мартинес, Йерай Альварес, Берчиче, Дани Гарсия (Венседор, 46), Весга (Саррага, 81), Рауль Гарсия (Вильялибре, 64), Уильямс (Беренгер, 65), Уильямс, Муниаин.
"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста (Гильямон, 45), Фулькье, Альдерете, Хесус Васкес, Диакаби, Солер, Мориба (Рачич, 66), Муса (Гедеш, 66), Макси Гомес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14