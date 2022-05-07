"Атлетик" и "Валенсия" не выявили победителя в матче Ла Лиги

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"Атлетик" и "Валенсия" не выявили победителя в матче Ла Лиги

Фото: твиттер "Атлетика"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Испании "Атлетик" и "Валенсия" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Атлетик", набрав 52 очка, вышел на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Валенсия" с 44 очками осталась на 10-й позиции.

"Атлетик" – "Валенсия" - 0:0

"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос (Печа, 83), Мартинес, Йерай Альварес, Берчиче, Дани Гарсия (Венседор, 46), Весга (Саррага, 81), Рауль Гарсия (Вильялибре, 64), Уильямс (Беренгер, 65), Уильямс, Муниаин.

"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста (Гильямон, 45), Фулькье, Альдерете, Хесус Васкес, Диакаби, Солер, Мориба (Рачич, 66), Муса (Гедеш, 66), Макси Гомес.

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