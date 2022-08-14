"Аталанту" выставила ценник на Малиновского

Фото: твиттер Руслана Малиновского/Автор неизвестен

"Аталанта" согласна продать украинского полузащитника Руслана Малиновского, которым интересуется "Ноттингем Форест", сообщает TuttoAtalanta.

По сведениям источника, бергамаски хотят получить за футболиста не менее 20-22 миллионов евро. Английский клуб ранее предлагал за игрока 15 миллионов.

В прошлом сезоне 29-летний Малиновский провел за "Аталанту" 41 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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