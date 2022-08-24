"Аталанта" значительно повысила цену на Малиновского

Фото: твиттер Руслана Малиновского/Автор неизвестен

"Аталанта" повысила цену на полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает TuttoAtalanta.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста 30-35 миллионов евро. Интерес к игроку проявляют "Тоттенхэма" и "Вест Хэм", но англичане не готовы платить такие деньги.

В нынешнем сезоне 29-летний Малиновский провел за "Аталанту" два матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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