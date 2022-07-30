"Аталанта" задолжала "Локомотиву" крупную сумму за Миранчука
Фото: твиттер Алексея Миранчука/Автор неизвестен
"Аталанта" по-прежнему имеет задолженность перед "Локомотивом" по выплатам за Алексея Миранчука.
"Итальянский клуб остался должен "Локомотиву" еще 5,8 млн евро. Кроме того, за просроченные выплаты уже накапали пени", – сообщил источник, который знаком с ситуацией.
Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко подтвердил, что итальянский клуб неохотно ищет возможность заплатить за игрока.
"Если говорить прямо, то основная позиция "Аталанты" – найти повод, чтобы сейчас не осуществлять перечисления. Они его нашли в виде санкций ЕС и сейчас пытаются держаться этой позиции, ссылаясь на форс-мажорную ситуацию", – сказал Леонченко.
В прошлом сезоне Миранчук отыграл 24 матча за клуб, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.
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