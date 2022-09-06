"Аталанта" впервые в истории единолично возглавила Серию А

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"Аталанта" впервые в истории единолично возглавила Серию А

Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен

"Аталанта" вышла на чистое первое место в турнирной таблице Серии А после 5 проведенных туров. 

В матче 5-го тура бергамаски обыграли на выезде "Монцу" (2:0).

В данный момент у "Аталанты" 13 очков. Следом за ней идут "Наполи" и "Милан", набравшие по 11 баллов.

Интересно, что до этого клуб из Бергамо никогда в своей истории не лидировал в чемпионате Италии единолично после пятого или более позднего тура. 

Читайте: Лидерство "Аталанты", успех "Милана", поражение "Интера": результаты 5-го тура Серии А | https://dailysports.net
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