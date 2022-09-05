"Аталанта" уверенно обыграла клуб Берлускони и возглавила Серию А

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"Аталанта" уверенно обыграла клуб Берлускони и возглавила Серию А

Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде обыграла "Монцу", которая принадлежит Сильвио Берлускони.

Победу гостям принесли гол Расмуса Хейлунда и автогол Марлона.

"Аталанта", набрав 13 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Серии А. "Монца" с 0 очков осталась на последнем, 20-м месте.

"Монца" – "Аталанта" - 0:2 (0:0)
Голы: Хейлунд, 57 - 0:1, Марлон, 65 (автогол) - 0:2

"Монца": Ди Грегорио, Биринделли (Молина, 76), Кальдирола (Иццо, 86), Мари, Марлон, Карлос Аугусто, Сенси (Кольпани, 76), Пессина, Ровелла, Капрари (Петанья, 69), Мота (Гюткьяер, 87).

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Толои, Демирал, Дзаппакоста (Соппи, 46), де Рон, Малиновский (Скальвини, 71), Копмейнерс, Лукман (Бога, 88), Эдерсон (Мэле, 76), Хейлунд (Пашалич, 71).

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