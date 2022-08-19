"Аталанта" усилилась молодым французом

Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Аталанты" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Удинезе" Брендона Соппи.

Сумма трансфера составила девять миллионов евро. Футболист заключил с клубом из Бергамо контракт до лета 2026 года.

20-летний Соппи выступал за "Удинезе" с 2021 года. Всего он провел за клуб 32 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Ранее играл за "Ренн". Сыграл 1 матч за молодежную сборную Франции.

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