"Аталанта" упустила победу над "Удинезе", но возглавила Серию А
Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Италии "Удинезе" и "Аталанта" сыграли вничью со счетом 2:2.
Гости к началу второго тайма повели с преимуществом в два мяча. Отличились Адемола Лукман и Луис Муриэль. Впрочем, затем хозяев от поражения спасли голы Жерара Деулофеу и Неуэна Переса.
"Аталанта", набрав 21 очко, вышла на первое место в турнирной таблице Серии А. "Удинезе" с 20 очками поднялся на третью позицию.
"Удинезе" – "Аталанта" - 2:2 (0:1)
Голы: Лукман, 36 - 0:1, Муриэль, 56 (с пенальти) - 0:2, Деулофеу, 67 - 1:2, Перес, 78 - 2:2
"Удинезе": Сильвестри, Эбосс, Бийол, Перес, Удоджи, Перейра (Эхизибуэ, 87), Уолас, Ловрич (Арслан, 59), Макенго (Самарджич, 59), Деулофеу, Бету (Саксесс, 65).
"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Демирал, Околи, Скальвини (Руджери, 87), Мэле (Соппи, 79), де Рон, Пашалич (Эдерсон, 79), Копмейнерс, Лукман (Малиновский, 65), Муриэль (Хейлунд, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17