"Аталанта" упустила победу над "Удинезе", но возглавила Серию А

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"Аталанта" упустила победу над "Удинезе", но возглавила Серию А

Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Удинезе" и "Аталанта" сыграли вничью со счетом 2:2.

Гости к началу второго тайма повели с преимуществом в два мяча. Отличились Адемола Лукман и Луис Муриэль. Впрочем, затем хозяев от поражения спасли голы Жерара Деулофеу и Неуэна Переса.

"Аталанта", набрав 21 очко, вышла на первое место в турнирной таблице Серии А. "Удинезе" с 20 очками поднялся на третью позицию.

"Удинезе" – "Аталанта" - 2:2 (0:1)
Голы: Лукман, 36 - 0:1, Муриэль, 56 (с пенальти) - 0:2, Деулофеу, 67 - 1:2, Перес, 78 - 2:2

"Удинезе": Сильвестри, Эбосс, Бийол, Перес, Удоджи, Перейра (Эхизибуэ, 87), Уолас, Ловрич (Арслан, 59), Макенго (Самарджич, 59), Деулофеу, Бету (Саксесс, 65).

"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Демирал, Околи, Скальвини (Руджери, 87), Мэле (Соппи, 79), де Рон, Пашалич (Эдерсон, 79), Копмейнерс, Лукман (Малиновский, 65), Муриэль (Хейлунд, 65).

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