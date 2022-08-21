"Аталанта" упустила победу над "Миланом"
Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Италии "Аталанта" и "Милан" сыграли вничью со счетом 1:1.
В середине первого тайма счет открыл Руслан Малиновский, но во второй половине равновесие восстановил Исмаэль Беннасер.
"Милан", набрав 4 очка, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. "Аталанта" с 4 очками находится на 4-й позиции.
"Аталанта" – "Милан" - 1:1 (1:0)
Голы: Малиновский, 29 - 1:0, Беннасер, 68 - 1:1
"Аталанта": Муссо, Хатебур, Толои, Гимшити (Околи, 82), Демирал, Мэле (Дзортеа, 89), де Рон, Малиновский (Лукман, 73), Пашалич (Скальвини, 73), Копмейнерс, Сапата (Муриэль, 73).
"Милан": Меньян, Калабрия (Флоренци, 84), Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Ребич (Жиру, 58), Рафаэл Леау (Ориги, 66), Браим Диас (де Кетеларе, 58), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17