"Аталанта" упустила победу над "Миланом"

Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Аталанта" и "Милан" сыграли вничью со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Руслан Малиновский, но во второй половине равновесие восстановил Исмаэль Беннасер.

"Милан", набрав 4 очка, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. "Аталанта" с 4 очками находится на 4-й позиции.

"Аталанта" – "Милан" - 1:1 (1:0)

Голы: Малиновский, 29 - 1:0, Беннасер, 68 - 1:1

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Толои, Гимшити (Околи, 82), Демирал, Мэле (Дзортеа, 89), де Рон, Малиновский (Лукман, 73), Пашалич (Скальвини, 73), Копмейнерс, Сапата (Муриэль, 73).

"Милан": Меньян, Калабрия (Флоренци, 84), Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Ребич (Жиру, 58), Рафаэл Леау (Ориги, 66), Браим Диас (де Кетеларе, 58), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 66).

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