"Аталанта" упустила победу над "Миланом"

Теги аталантамилан

"Аталанта" упустила победу над "Миланом"

Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Аталанта" и "Милан" сыграли вничью со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Руслан Малиновский, но во второй половине равновесие восстановил Исмаэль Беннасер.

"Милан", набрав 4 очка, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. "Аталанта" с 4 очками находится на 4-й позиции.

"Аталанта" – "Милан" - 1:1 (1:0)
Голы: Малиновский, 29 - 1:0, Беннасер, 68 - 1:1

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Толои, Гимшити (Околи, 82), Демирал, Мэле (Дзортеа, 89), де Рон, Малиновский (Лукман, 73), Пашалич (Скальвини, 73), Копмейнерс, Сапата (Муриэль, 73).

"Милан": Меньян, Калабрия (Флоренци, 84), Томори, Калулу, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Ребич (Жиру, 58), Рафаэл Леау (Ориги, 66), Браим Диас (де Кетеларе, 58), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 66).

Не пропустите: "Наполи" разгромил "Монцу". Хвича Кварацхелия сделал дубль. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Суперфеерия ПСЖ, позор "Монако", успех "Марселя": результаты 3-го тура Лиги 1

Суперфеерия ПСЖ, позор "Монако", успех "Марселя": результаты 3-го тура Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов