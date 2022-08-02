"Аталанта" продала Коваленко в другой клуб Серии А

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"Аталанта" продала Коваленко в другой клуб Серии А

Фото: твиттер Виктора Коваленко/Автор неизвестен

Пресс-служба "Специи" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Аталанты" и сборной Украины Виктора Коваленко.

Сумма трансфера составила два миллиона евро. Футболист заключил с итальянским клубом контракт до лета 2025 года. В прошлом сезоне украинец выступал за "Специю" на правах аренды, забил один гол и отдал четыре результативные передачи в 27 поединках.

26-летний Коваленко выступал за "Аталанту" с 2021 года. За клуб он провел один матч. Ранее играл за "Шахтер". За сборную Украины сыграл 32 матча.

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