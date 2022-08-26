"Аталанта" покупает молодого форварда за 17 миллионов

Теги аталанташтурм грац

"Аталанта" покупает молодого форварда за 17 миллионов

"Аталанта" до закрытия трансферного окна пополнится 19-летним датским нападающим австрийского "Штурма" Расмусом Хёйлунном.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, за талантливого футболиста заплатят 17 миллионов евро.

Сегодня Хёйлунн прибудет в Италию для завершения перехода.

Отметим, что в текущем сезоне форвард провёл восемь матчей за австрийский клуб во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. 

Не пропустите: "Дженоа" арендовала экс-игрока сборной Нидерландов. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Есть пять претендентов: Роналду все еще может покинуть "МЮ"

Есть пять претендентов: Роналду все еще может покинуть "МЮ"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов