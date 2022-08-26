"Аталанта" покупает молодого форварда за 17 миллионов

"Аталанта" до закрытия трансферного окна пополнится 19-летним датским нападающим австрийского "Штурма" Расмусом Хёйлунном.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, за талантливого футболиста заплатят 17 миллионов евро.

Сегодня Хёйлунн прибудет в Италию для завершения перехода.

Отметим, что в текущем сезоне форвард провёл восемь матчей за австрийский клуб во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

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