"Аталанта" подписала вингера "РБ Лейпциг" Лукмана
Фото: твиттер "Лестера"/Автор неизвестен
Вингер "РБ Лейпциг" Адемола Лукман перебрался в клуб итальянской Серии А "Аталанту".
Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, за 24-летнего игрока сборной Нигерии итальянцы заплатили 15 млн евро, включая бонусы.
В прошлом сезоне Лукман играл в аренде в "Лестере", в позапрошлый сезон провел в аренде за "Фулхэм".
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