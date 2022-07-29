"Аталанта" подписала вингера "РБ Лейпциг" Лукмана

Фото: твиттер "Лестера"/Автор неизвестен

Вингер "РБ Лейпциг" Адемола Лукман перебрался в клуб итальянской Серии А "Аталанту".

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, за 24-летнего игрока сборной Нигерии итальянцы заплатили 15 млн евро, включая бонусы.

В прошлом сезоне Лукман играл в аренде в "Лестере", в позапрошлый сезон провел в аренде за "Фулхэм".

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