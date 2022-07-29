"Аталанта" подписала вингера "РБ Лейпциг" Лукмана

Теги адемола лукманаталантарб лейпциг

"Аталанта" подписала вингера "РБ Лейпциг" Лукмана

Фото: твиттер "Лестера"/Автор неизвестен

Вингер "РБ Лейпциг" Адемола Лукман перебрался в клуб итальянской Серии А "Аталанту".

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, за 24-летнего игрока сборной Нигерии итальянцы заплатили 15 млн евро, включая бонусы.

В прошлом сезоне Лукман играл в аренде в "Лестере", в позапрошлый сезон провел в аренде за "Фулхэм".

Не пропустите: "Милан" близок к покупке Зиеша за небольшую сумму. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Барселоне" рассказали, когда может вернуться Месси

В "Барселоне" рассказали, когда может вернуться Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов