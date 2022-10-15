"Аталанта" победила "Сассуоло" и возглавила Серию А

Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле обыграла "Сассуоло" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Мариоа Пашалича и Адемолы Лукмана. У гостей отличился Георгиос Кирьякопулос.

"Аталанта", набрав 24 очка, вышла на первое место в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" с 12 очками остался на 9-й позиции.

"Аталанта" – "Сассуоло" - 2:1 (1:1)

Голы: Кирьякопулос, 41 - 0:1, Пашалич, 45 - 1:1, Лукман, 46 - 2:1

"Аталанта": Спортьелло, Соппи (Дзортеа, 82), Демирал, Околи, Скальвини, Мэле (Руджери, 81), де Рон, Пашалич (Эдерсон, 66), Копмейнерс, Лукман (Бога, 69), Муриэль (Хейлунд, 68).

"Сассуоло": Консильи, Толян, Феррари, Эрлич, Рожерио, Лопес, Фраттези, Торстведт (Траоре, 65), Кирьякопулос (Матеус Энрике, 65), Д`Андреа (Берарди, 56; Альварес, 79), Пинамонти.

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