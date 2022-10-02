"Аталанта" победила "Фиорентину" и догнала лидера Серии А

Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле обыграла "Фиорентину" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Адемола Лукман.

"Аталанта", набрав 20 очков, занимает второе место в турнирной таблице Серии А и отстает от лидирующего "Наполи" только по разнице мячей. "Фиорентина" с 9 очками осталась на 11-й позиции.

"Аталанта" – "Фиорентина" - 1:0 (0:0)

Гол: Лукман, 59 - 1:0

"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Толои (Демирал, 75), Околи, Скальвини, Соппи (Мэле, 56), де Рон, Копмейнерс, Эдерсон (Пашалич, 56), Лукман (Малиновский, 74), Муриэль (Хейлунд, 74).

"Фиорентина": Терраччано, Венути (Терзич, 67), Мартинес (Данкан, 85), Игор Жулио, Бираги, Бонавентура (Амрабат, 68), Барак (Йович, 75), Мандрагора, Сапонара (Артур, 86), Иконе, Куаме.

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