"Аталанта" перестала платить "Локомотиву" по трансферу Миранчука

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

"Аталанта" перестала платить "Локомотиву" по трансферу игрока сборной России Алексея Миранчука.

В Италии заявили, что у них могут возникнуть проблемы с переводом денег в тот банк, в котором открыт счет московского клуба.

После этого "Локомотив" открыл счет в другом банке, где операции точно проходят безопасно. Несмотря на это, клуб Серии А все равно не спешит с выплатами.

Итальянцы остались должны российскому клубу около 5 миллионов евро. "Локомотив" уже обратился в ФИФА с просьбой разобраться в ситуации.

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