"Аталанта" определилась с будущим Миранчука
Фото: твиттер Алексея Миранчука/Автор неизвестен
Переговоры по трансферу хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука в "Торино" зашли в тупик.
Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, что "Аталанта" не отпускает Алексея, так как считает его важным игроком, которого нужно не отдавать в аренду, а продавать.
Вырученные от продажи деньги клуб из Бергамо хочет потратить на дальнейшее усиление в ходе текущего трансферного окна.
26-летний Миранчук в прошлом сезоне провел за "Аталанту" 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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