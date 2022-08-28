"Аталанта" одержала тяжелую победу в Серии А

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"Аталанта" одержала тяжелую победу в Серии А

Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде обыграла "Верону" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Тен Копмейнерс.

"Аталанта", набрав семь очков, вышла на третье место в турнирной таблице Серии А. "Верона" с 1 очком осталась на 16-й позиции.

"Верона" – "Аталанта" - 0:1 (0:0)
Гол: Копмейнерс, 50 - 0:1

"Верона": Монтипо, Чеккерини (Хин, 65), Гюнтер, Коппола, Терраччано (Дойг, 85), Лазович, Велозу (Онгла, 52), Тамез (Кортиновис, 84), Илич, Анри (Джурич, 84), Лазанья.

"Аталанта": Муссо, Хатебур (Дзортеа, 66), Толои, Демирал, Околи, Соппи (Эдерсон, 46), де Рон, Малиновский (Бога, 66), Копмейнерс, Лукман (Муриэль, 46), Сапата.

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