"Аталанта" нацелилась на защитника "Ювентуса"

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"Аталанта" нацелилась на защитника "Ювентуса"

Фото: твиттер Луки Пеллегрини/Автор неизвестен

"Аталанта" проявляет интерес к левому защитнику "Ювентуса" Луке Пеллегрини, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, клуб из Бергамо рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуется "Монца".

В прошлом сезоне 23-летний Пеллегрини провел за "Ювентус" 21 матч во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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