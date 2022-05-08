"Аталанта" Миранчука обыграла "Специю" и ворвалась в зону еврокубков
Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде обыграла "Специю" со счетом 3:1.
Победу хозяевам принесли голы Луиса Муриэля, Берата Гимшити и Марио Пашалича. У хозяев отличился Даниэле Верде.
"Аталанта", набрав 59 очков, вышла на девятое место, которое дает право сыграть в Лиге Конференций. "Специя" с 33 очками осталась на 16-й позиции.
"Специя" – "Аталанта" - 1:3 (1:1)
Голы: Муриэль, 16 - 0:1, Верде, 30 - 1:1, Гимшити, 73 - 1:2, Пашалич, 87 - 1:3
"Специя": Проведель, Амьян, Эрлич, Христов (Реца, 46), Николау, Бастони (Манай, 56), Кивер, Маджоре (Антист, 78), Агудело (Коваленко, 68), Джаси, Верде.
"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Паломино (Демирал, 46), Гимшити, Мэле (Пессина, 87), Фройлер (Хатебур, 59), Малиновский (Бога, 59), Пашалич, Копмейнерс, Муриэль (Михэилэ, 90).
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