"Аталанта" Миранчука обыграла "Специю" и ворвалась в зону еврокубков

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"Аталанта" Миранчука обыграла "Специю" и ворвалась в зону еврокубков

Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде обыграла "Специю" со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Луиса Муриэля, Берата Гимшити и Марио Пашалича. У хозяев отличился Даниэле Верде.

"Аталанта", набрав 59 очков, вышла на девятое место, которое дает право сыграть в Лиге Конференций. "Специя" с 33 очками осталась на 16-й позиции.

"Специя" – "Аталанта" - 1:3 (1:1)
Голы: Муриэль, 16 - 0:1, Верде, 30 - 1:1, Гимшити, 73 - 1:2, Пашалич, 87 - 1:3

"Специя": Проведель, Амьян, Эрлич, Христов (Реца, 46), Николау, Бастони (Манай, 56), Кивер, Маджоре (Антист, 78), Агудело (Коваленко, 68), Джаси, Верде.

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Паломино (Демирал, 46), Гимшити, Мэле (Пессина, 87), Фройлер (Хатебур, 59), Малиновский (Бога, 59), Пашалич, Копмейнерс, Муриэль (Михэилэ, 90).

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