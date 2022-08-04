"Аталанта" купила форварда "РБ Лейпциг"

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"Аталанта" купила форварда "РБ Лейпциг"

Фото: сайт "Аталанты"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Аталанты" на официальном сайте объявила о переходе нигерийского нападающего "РБ Лейпциг" Адемолы Лукмана.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист заключил с итальянским клубом контракт до лета 2024 года.

24-летний Лукман выступал за "РБ Лейпциг" с 2018 года, провел за клуб 24 матча, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Сдавался в аренду "Фулхэму" и "Лестеру". Ранее играл за "Чарльтон" и "Эвертон". За сборную Нигерии сыграл 4 матча и забил 1 гол.

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