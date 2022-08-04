"Аталанта" купила форварда "РБ Лейпциг"
Фото: сайт "Аталанты"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Аталанты" на официальном сайте объявила о переходе нигерийского нападающего "РБ Лейпциг" Адемолы Лукмана.
Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист заключил с итальянским клубом контракт до лета 2024 года.
24-летний Лукман выступал за "РБ Лейпциг" с 2018 года, провел за клуб 24 матча, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Сдавался в аренду "Фулхэму" и "Лестеру". Ранее играл за "Чарльтон" и "Эвертон". За сборную Нигерии сыграл 4 матча и забил 1 гол.
Не пропустите: "Аталанта" определилась с будущим Миранчука. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 4 августа
-
Сарри высказался о работе Роналду в "Ювентусе"
-
"Брайтон" повысил цену на Кукурелью, которым интересуются "Челси" и "Манчестер Сити"
-
"Ливерпуль" теряет основного защитника
-
"Аталанта" купила форварда "РБ Лейпциг"
-
Пуч перешел из "Барселоны" в клуб МЛС
-
"Заря" обыграла румынский клуб в квалификации Лиги Конференций
-
1
"Лилль" подписал экс-защитника "Шахтера"
-
Аспиликуэта не перейдет в "Барселону"
-
"Марсель" договорился о переходе одного из лидеров "Ромы"
-
1
Названа причина, почему "Барселона" может продать Обамеянга
-
ПСЖ купил чемпиона Европы-2016
-
"Лидс" может оштрафовать "Барселону" за трансфер Рафиньи
-
1
Лапорта рассказал, почему он хочет вернуть Месси в "Барселону"
-
Вернер готов пойти на серьезный шаг ради перехода в "РБ Лейпциг"
-
"Севилья" подписала защитника "Манчестер Юнайтед"
-
Депай может перейти в "Челси"
-
"Тоттенхэм" предложил 40 млн евро за одного из лидеров "Ромы"
-
Легенда "Ливерпуля" жестко раскритиковал Роналду
-
ЦСКА усилился бразильским защитником
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20