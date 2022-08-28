"Аталанта" купила датского таланта за 17 млн евро

Фото: сайт "Аталанты"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Аталанты" на официальном сайте объявила о переходе датского нападающего "Штурма" Расмуса Хейлунда.

Сумма трансфера составила 17 миллионов евро. Футболист подписал с итальянским клубом контракт до лета 2027 года.

19-летний Хейлунд выступал за "Штурм" с 2022 года. Всего он провел за клуб 21 матч, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее играл за "Копенгаген".

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