"Аталанта" купила датского таланта за 17 млн евро
Фото: сайт "Аталанты"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Аталанты" на официальном сайте объявила о переходе датского нападающего "Штурма" Расмуса Хейлунда.
Сумма трансфера составила 17 миллионов евро. Футболист подписал с итальянским клубом контракт до лета 2027 года.
19-летний Хейлунд выступал за "Штурм" с 2022 года. Всего он провел за клуб 21 матч, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее играл за "Копенгаген".
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|27
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|Хеллас Верона
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|Парма
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|Болонья
|26
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|26
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