"Аталанта" избавилась от проблемного хавбека
Фото: твиттер Йосипа Иличича/Автор неизвестен
Полузащитник "Аталанты" Йосип Иличич покинул клуб.
Как пишет источник, стороны договорились о расторжении контракта, который изначально был рассчитан до лета 2023 года.
За "Аталанту" Иличич играл с сезона-2017/18. Всего на его счету 136 матчей в Серии А, в которых он забил 47 голов и отдал 37 результативных передач.
В нынешнем чемпионате Италии Иличич на поле не выходил, в то время как в 2022 году он провел всего две игры – в январе и мае.
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