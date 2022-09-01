"Аталанта" избавилась от проблемного хавбека

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"Аталанта" избавилась от проблемного хавбека

Фото: твиттер Йосипа Иличича/Автор неизвестен

Полузащитник "Аталанты" Йосип Иличич покинул клуб.

Как пишет источник, стороны договорились о расторжении контракта, который изначально был рассчитан до лета 2023 года.

За "Аталанту" Иличич играл с сезона-2017/18. Всего на его счету 136 матчей в Серии А, в которых он забил 47 голов и отдал 37 результативных передач. 

В нынешнем чемпионате Италии Иличич на поле не выходил, в то время как в 2022 году он провел всего две игры – в январе и мае.

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