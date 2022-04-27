"Аталанта" и "Торино" забили 8 голов на двоих

Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии "Аталанта" и "Торино" сыграли вничью со счетом 4:4.

В составе хозяев дубль сделал Луис Муриэль, также забивали Мартен де Рон и Марио Пашалич. За гостей отличились Антонио Санабрия, дублем отметился Саша Лукич, а также гол в свои ворота забил Ремо Фройлер.

"Аталанта", набрав 55 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. "Торино" с 44 очками поднялся на 11-ю позицию.

"Аталанта" – "Торино" - 4:4 (2:2)

Голы: Санабрия, 4 - 0:1, Муриэль, 17 (с пенальти) - 1:1, де Рон, 23 - 2:1, Лукич, 36 (с пенальти) - 2:2, Лукич, 63 (с пенальти) - 2:3, Фройлер, 67 (автогол) - 2:4, Пашалич, 78 - 3:4, Муриэль, 84 (с пенальти) - 4:4

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Паломино, Гимшити (Толои, 46), Скальвини (Демирал, 68), Дзаппакоста, де Рон, Фройлер (Пашалич, 68), Пессина (Бога, 68), Сапата (Малиновский, 78), Муриэль.

"Торино": Милинкович-Савич, Синго, Родригес, Бремер, Зима (Джиджи, 84), Айна, Прат (Сек, 85), Лукич, Риччи (Побега, 59), Пьяца (Брекало, 31), Санабрия (Пеллегри, 85).

Не пропустите: "Фиорентина" Кокорина опозорилась в чемпионате Италии. | http://soccernews.ru