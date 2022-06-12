"Аталанта" хочет продать Миранчука и еще 4 футболистов

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"Аталанта" хочет продать Миранчука и еще 4 футболистов

Фото: твиттер Алексея Миранчука/Автор неизвестен

"Аталанта" намерена продать пять футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Gazzetta dello Sport..

По сведениям источника, в список на выход попали защитника Ханс Хатебур и Йоаким Меле, полузащитники Марио Пашалич, Маттео Пессина и Алексей Миранчук. Такое решение принял главный тренер клуба Джан Пьеро Гасперини.

В минувшем сезоне "Аталанта" финишировала на восьмом месте в Серии А и не сумела пробиться в еврокубки.

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