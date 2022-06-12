"Аталанта" хочет продать Миранчука и еще 4 футболистов
Фото: твиттер Алексея Миранчука/Автор неизвестен
"Аталанта" намерена продать пять футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Gazzetta dello Sport..
По сведениям источника, в список на выход попали защитника Ханс Хатебур и Йоаким Меле, полузащитники Марио Пашалич, Маттео Пессина и Алексей Миранчук. Такое решение принял главный тренер клуба Джан Пьеро Гасперини.
В минувшем сезоне "Аталанта" финишировала на восьмом месте в Серии А и не сумела пробиться в еврокубки.
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|Болонья
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|Фиорентина
|27
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|26
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|Сампдория
|26
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|Дженоа
|26
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|СПАЛ
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