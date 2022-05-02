"Аталанта" едва не проиграла аутсайдеру Серии А
Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен
В матче 35-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле сыграла вничью с "Салернитаной" со счетом 1:1.
В середине первого тайма счет открыл Эдерсон Лоуренсо, но в концовке встречи хозяев от поражения спас Марио Пашалич.
"Аталанта", набрав 56 очков, осталась на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 26 очками поднялась на 18-ю позицию, но осталась в зоне вылета.
"Аталанта" – "Салернитана" - 1:1 (0:1)
Голы: Эдерсон, 27 - 0:1, Пашалич, 88 - 1:1
"Аталанта": Муссо, Хатебур (Мэле, 54), Паломино, Демирал (Гимшити, 46), Скальвини (Пашалич, 46), Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Бога, Сапата (Миранчук, 54), Муриэль (Малиновский, 76).
"Салернитана": Сепе, Маццокки (Дрэгушин, 85), Фасио, Дьомбер, Руджери (Гальоло, 67), Дзортеа, Кулибали, Бохинен, Эдерсон (Кастанос, 86), Верди (Муссе, 85), Джурич (Бонаццоли, 78).
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