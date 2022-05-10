"Астон Вилла" выкупит Коутиньо из "Барселоны"

Фото: твиттер Коутиньо\Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филипе Коутиньо, выступающий с январе в "Астон Вилле" на правах аренды, близок к тому, чтобы остаться в АПЛ.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, у англичан есть право выкупа Коутиньо за 40 миллионов евро по окончании сезона, однако каталонский клуб готов продать его даже за 15-20 миллионов.

По информации источника, в этом вопросе главной для руководства "Барселоны" является задача избавиться от большого оклада бразильца.

В нынешнем сезоне АПЛ Коутиньо принял участие в 15 матчах, в которых забил 4 гола.

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