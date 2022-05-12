"Астон Вилла" выкупила Коутиньо у "Барселоны"

Фото: сайт "Астон Виллы"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Астон Виллы" на официальном сайте объявила о выкупа трансфера бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Сумма трансфера, по некоторым данным, составила около 20 миллионов евро. Футболист заключил с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

29-летний Коутиньо выступает за "Астон Виллу" с января 2022 года на правах аренды. Всего он провел за клуб 15 матчей, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

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