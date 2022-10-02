"Астон Вилла" в большинстве не смогла обыграть "Лидс"

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"Астон Вилла" в большинстве не смогла обыграть "Лидс"

Фото: твиттер "Астон Виллы"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Лидс" и "Астон Вилла" сыграли вничью со счетом 0:0. Стоит отметить, что хозяева почти тайм играли вдесятером из-за удаления Луиса Синистерры.

"Лидс", набрав девять очков, вышел на 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Астон Вилла" с 8 очками вышла на 14-ю позицию.

"Лидс" – "Астон Вилла" - 0:0

"Лидс": Мелье, Кристенсен (Эйлинг, 68), Купер, Кох, Стрейк, Рока (Фирпо, 58), Адамс, Харрисон (Саммервилл, 79), Ааронсон (Клих, 79), Родриго (Бэмфорд, 68), Синистерра.

"Астон Вилла": Мартинес, Янг, Мингз, Конса, Аугустинссон (Беднарек, 45), Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи (Ингз, 83), Коутиньо, Уоткинс, Бэйли (Буэндиа, 64).

Удаление: Синистерра (48).

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