"Астон Вилла" подписала новичка сборной Франции

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"Астон Вилла" подписала новичка сборной Франции

Фото: сайт "Астон Виллы"/Автор неизвестен

Пресс-служба бирмингемской "Астон Виллы" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Марселя" Бубакара Камара.

Футболист летом станет свободным агентом, поэтому достанется английскому клубу бесплатно. Камара подписал с "Астон Виллой" контракт до лета 2027 года.

Стоит отметить, что хавбек на прошлой неделе впервые был вызван в сборную Франции.

22-летний Камара выступал за "Марсель" с 2016 года. Всего он провел за клуб 170 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Сыграл девять матчей за молодежную сборную Франции.

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