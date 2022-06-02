"Астон Вилла" подписала бразильского защитника "Севильи"

Фото: твиттер Ла Лиги/Автор неизвестен

Защитник испанской "Севильи" Диего Карлос стал игроком английской "Астон Виллы".

Как пишет официальный сайт "львов", бразилец подписал контракт, рассчитанный на четыре года.

29-летний футболист стал игроком "Севильи" летом 2019 года, куда перебрался из "Нанта" за € 15 млн.

Как пишет Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего бразильского футболиста составляет € 45 млн.

В прошлом сезоне Диего Карлос сыграл в 45 матчах за "Севилью", в которых забил три гола.

Не пропустите: ПСЖ сделал суперпредложение Зидану. | https://dailysports.net