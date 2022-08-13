"Астон Вилла" обыграла "Эвертон" в матче АПЛ

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"Астон Вилла" обыграла "Эвертон" в матче АПЛ

Фото: твиттер "Астон Виллы"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" на своем поле обыграла "Эвертон" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Дэнни Ингза и Эмилиано Буэндиа. За гостей отличился Люка Динь, который забил гол в собственные ворота.

"Астон Вилла" – "Эвертон" - 2:1 (1:0)
Голы: Ингз, 31 - 1:0, Буэндиа, 85 - 2:0, Динь, 87 (автогол) - 2:1

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш (Конса, 90), Мингз, Диего Карлос (Чемберс, 90), Динь, Макгинн, Рэмзи (Янг, 90), Коутиньо (Буэндиа, 60), Камара, Ингз (Бэйли, 78), Уоткинс.

"Эвертон": Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Коуди (Алли, 81), Холгейт, Миколенко, Дукуре (Дэвис, 35), Грэй (Онана, 81), Ивоби, Гордон, Макнил (Рондон, 64). 

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