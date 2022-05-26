"Астон Вилла" купила бразильца за 30 миллионов евро

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"Астон Вилла" купила бразильца за 30 миллионов евро

Фото: сайт "Астон Виллы"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Астон Виллы" на официальном сайте объявила о переходе бразильского защитника "Севильи" Диего Карлоса.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Футболист в ближайшее время подпишет с клубом долгосрочный контракт. Для завершения сделки бразильцу осталось пройти медицинское обследование.

29-летний Карлос выступал за "Севилью" с 2019 года. Всего он провел за клуб 136 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за "Деспортиво Бразил", "Сан-Паулу", "Паулисту", "Мадурейру", "Эшторил", "Порту", и "Нант". 

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