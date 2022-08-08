Аспиликуэта рассказал, почему не перешел в "Барселону"

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Аспиликуэта рассказал, почему не перешел в "Барселону"

Фото: твиттер Сесара Аспиликуэты/Автор неизвестен

Испанский защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта рассказал, почему не состоялся его переход в "Барселону".

"Я действительно вел переговоры с "Барселоной". После победы на клубном чемпионате мира я стал единственным игроком "Челси", выигравшим все трофеи. Поэтому я почувствовал, что пришло время вернуться в Испанию. Но затем с "Челси" случилось все это, и я решил остаться преданным клубом. Я ничего не делал против своего клуба. У нас были личные беседы, в которых я все рассказал", - приводит слова Аспиликуэты Daily Mail.

Напомним, что 32-летний Аспиликуэта несколько дней назад продлил контракт с "Челси" до лета 2024 года.

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