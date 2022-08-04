Фото: твиттер Сесара Аспиликуэты/Автор неизвестен

Испанский защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта не перейдет в "Барселону", сообщает The Athletic.

По сведениям источника, футболист продлил контракт с английским клубом до лета 2024 года. В ближайшее время об этом будет объявлено официально. Таким образом, испанец не покинет клуб летом.

32-летний Аспиликуэта выступает за "Челси" с 2012 года. Всего он провел за клуб 474 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 55 результативных передач.

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