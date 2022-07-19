Аспиликуэта близок к переходу в "Барселону"

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Аспиликуэта близок к переходу в "Барселону"

Фото: твиттер Сесара Аспиликуэты\Автор неизвестен

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта близок к переходу в "Барселону".

Как пишет Marca, трансфер состоится тогда, когда лондонский клуб сможет найти игрока, который заменит испанца в составе.

По данным источников, после подписания замены испанцу сделка будет быстро закрыта.

Отмечается, что прогресс может быть достигнут на этой неделе, однако гарантий этому нет.

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