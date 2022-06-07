Асенсио высказался о своем будущем в "Реале"

Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио поделился мнением о своем будущем в королевском клубе.

"Говорят, что у меня есть выбор между уходом в другой клуб или продлением контракта с "Реалом". Но я ведь могу остаться на последний год по контракту. Думаю, что вскоре мы все обсудим с клубом. Для меня важно иметь стабильность", - приводит слова Асенсио журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В минувшем сезоне 26-летний Асенсио провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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