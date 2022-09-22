Асенсио отреагировал на слухи о переходе в "Барселону"

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Асенсио отреагировал на слухи о переходе в "Барселону"

Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен

Полузащитник "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио прокомментировал информацию о том, что он может перейти в "Барселону".

"Не знаю, действительно ли "Барселона" интересуется мной. Могу сказать, что на меня выходили много разных клубов большого масштаба. Я не думал о "Барсе" и не прикидывал такой вариант. Вокруг меня ходит много слухов и это нормально. Через семь месяцев я могу подписать контракт с другим клубом. Мне поступает немало предложений. Могу ли я сказать, что точно не перейду в "Барселону"? Я не думал об этом, поэтому не могу ответить на данный вопрос", - приводит слова Асенсио Marca.

В нынешнем сезоне 26-летний Асенсио провел за "Реал" четыре матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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