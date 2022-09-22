Асенсио отреагировал на слухи о переходе в "Барселону"
Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен
Полузащитник "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио прокомментировал информацию о том, что он может перейти в "Барселону".
"Не знаю, действительно ли "Барселона" интересуется мной. Могу сказать, что на меня выходили много разных клубов большого масштаба. Я не думал о "Барсе" и не прикидывал такой вариант. Вокруг меня ходит много слухов и это нормально. Через семь месяцев я могу подписать контракт с другим клубом. Мне поступает немало предложений. Могу ли я сказать, что точно не перейду в "Барселону"? Я не думал об этом, поэтому не могу ответить на данный вопрос", - приводит слова Асенсио Marca.
В нынешнем сезоне 26-летний Асенсио провел за "Реал" четыре матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14