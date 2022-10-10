Асенсио не хочет переходить в "Барселону"

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Асенсио не хочет переходить в "Барселону"

Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио не хочет переходить в "Барселону", сообщает AS.

По сведениям источника, футболист надеется остаться в королевском клубе и верит, что сможет завоевать место в основном составе. Стоит отметить, что контракт игрока с "Реалом" истекает следующим летом и руководство клуба пока что не предлагало ему новое соглашение. При этом хавбек ради мадридцев отказал уже 12 клубам.

В нынешнем сезоне 26-летний Асенсио провел за "Реал" семь матчей во всех турнирах и забил один гол.

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