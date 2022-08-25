Асенсио может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Марко Асенсио, сообщает Relevo.

По сведениям источника, английский клуб надеется приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне 26-летний Асенсио провел за "Реал" 42 матча, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. В нынешнем сезоне он принял участие в одном матче. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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