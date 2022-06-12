Асенсио может перейти в английский топ-клуб

Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к нападающему мадридского "Реала" Марко Асенсио, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Представители "канониров" уже провели с агентом игрока предварительные переговоры.

В минувшем сезоне 26-летний Асенсио провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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